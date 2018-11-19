«Нафтогаз» предложил дать денег на монетизацию субсидий

Средства для осуществления монетизации субсидий может выделить НАК «Нафтогаз Украины»

Средства для осуществления монетизации субсидий может выделить НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«Я считаю, что мы находимся на опасной стадии реформ. Было сделано много чего полезного, но не популярного. Мы до сих пор не дошли до популярной стадии реформ. Критически важной составляющей реформ является монетизация субсидий», — заявил Коболев.

«Нафтогаз» может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить, мы являемся источником. Мы можем помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной», — добавил он.

Коболев считает, что монетизация субсидий — это «возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану».

Он отметил, что конечного потребителя не интересуют Стокгольмский арбитраж и разделение АО «Укртрансгаз».

«Потребителю не очень интересно, состоялся ли анбандлинг, что с Газпромом. Его интересует цена на услугу или товар, каким образом он может ее платить. Еще интересует качество, обслуживание, счета и другие дела, это главные элементы», — рассказал Коболев.

По его словам, хотя правительство пошло на повышение цены и отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.

Как сообщала «ДС», ранее Кабинет министров предоставил право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

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