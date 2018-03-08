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«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

Экономика Украины08 Мар 2018
«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа
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Сегодня в 07:49, просмотров: 2031

Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на нефтегазовой конференции CERAWeek.

«И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — заявил руководитель «Нафтогаза».



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