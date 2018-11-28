«Нафтогаз» не допускает членов Счетной палаты к проверке — Деловая столица

НАК «Нафтогаз Украины» не допускает представителей Счетной палаты к проверке компании

НАК «Нафтогаз Украины» не допускает представителей Счетной палаты к проверке компании

Об этом во время заседания правительства в среду, 28 ноября, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Счетной палатой будет начат аудит «Нафтогаза», где нас не допустили к проверке. Статья 8 Закона о Счетной палате говорит, что все члены Счетной палаты должны иметь доступ ко всем базам, созданных из государственного бюджета», — пояснил он.

Пацкан сообщил, что контрольная группа Счетной палаты «без помех отработала с секретариатом Кабинета министров и Министерством экономики». Проблемы, по его словам, возникли именно в «Нафтогазе».

«Я лично разговаривал с (главой правления Андреем) Коболев, нас заверили, что юристы отработают процедуру как это должно быть. После того, как юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы отреагировали, составили акт на начальника юридического департамента. На сегодня у нас есть завершение контрольного мероприятия», — добавил он.

Пацкан также обратился к Кабинету министров с просьбой урегулировать данный вопрос.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что если потребуется отдельное распоряжение правительства об открытии информации для Счетной палаты, это будет сделано.

«Вчера я получил ваше письмо, подписал его. Если письмо не будет действовать, то на следующем заседании правительства будем рассматривать этот вопрос», — подытожил Гройсман.

По состоянию на 13.05 на сайте НАК «Нафтогаз Украины» нет комментариев относительно обвинений главы Счетной палаты.

Летом стало известно, что сотрудники «Нафтогаза» получат многомиллионные премии в связи с победой в арбитражном споре с ПАО «Газпром» по транзитному контракту. По данным СМИ, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получит $7,9 млн, а коммерческий директор Юрий Витренко — $6 млн премии.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что многомиллионные премии сотрудников НАК «Нафтогаз Украины» являются «перегибом» и правительство уже написало письмо в Наблюдательный совет компании по этому поводу.

В июле НАК «Нафтогаз Украины» отказалась назвать фамилии сотрудников, среди которых была распределена скандальная премия в размере $45 млн. Генеральная прокуратура открыла уголовное дело по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза».

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