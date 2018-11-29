«Нафтогаз Украины» опубликовал решения Стокгольмского арбитража в деле против «Газпрома» — Деловая столица

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала решение Стокгольмского арбитража в деле против российского газового монополиста ОАО «Газпром»

Соответствующие документы размещены на сайте «Нафтогаза», передает «ДС».

Перевод на украинский язык документа на 272 страницах опубликован с некоторыми купюрами.

«Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы по поводу раскрытия деталей процесса в Стокгольме, «Нафтогаз» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иски «Газпрома» и «Нафтогаза».

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