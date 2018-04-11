«Нафтогаз Украины» воодушевили слова Меркель о «Северном потоке-2»

В компании посоветовали другим странам Евросоюза брать пример с ФРГ

сегодня в 10:38, просмотров: 19053

Компания «Нафтогаз Украины» назвала «хорошей новостью» заявление Ангелы Меркель относительно строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить российских поставщиков с европейскими потребителями топлива в обход территории Незалежной. Соответствующее заявление появилось на официальной странице концерна в Facebook.

фото: AP

Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко впервые публично заявила, что в проекте «Северный поток-2» присутствует политическая составляющая. Немецкий лидер также указала на необходимость сохранения транзита газа по территории Незалежной.

«Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

На данный момент Европейская комиссия категорически против строительства газопровода в обход Украины. Её позиция заключается в том, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки топлива.

При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер накануне напомнил, что компания никогда не ставила вопрос о полном отказе от прокачки газа по территории Незалежной. Если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта, транзит может сохраниться, но в сокращенных объемах – до 10-15 миллиардов кубометров в год, отметил он.

В конце прошлого месяца Германия разрешила строительство «Северного потока-2» на своей территории. Раздосадованный этим решением Петр Порошенко заявил, что проект представляет «серьезную опасность» для Украины. По его подсчетам, «Северный поток-2» лишит Киев двух миллиардов долларов пошлин за транзит и позволит «Газпрому» снизить объем поставок углеводородов на Украину, ослабив ее.





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