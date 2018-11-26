«Народный фронт» озвучил свои условия введения военного положения — Деловая столица

Народные депутаты от «Народного фронта» согласны проголосовать за президентский законопроект о введении военного положения, но выдвинули свои условия
О решении фракции НФ в Facebook сообщил депутат ВР от это политсилы Леонид Емец, передает «ДС».
«Указ президента о введении военного положения поддержать. Предусмотреть срок действия положения на 30 дней с последующей пролонгацией еще на 30 при необходимости (нужно будет решение парламента). Закрепить дату выборов президента 31 марта. Военное положение на отдельных территориях, а не на всю Украину», — говорится в сообщении.
Отметим, что внеочередное заседание ВР началось примерно в 16:40, однако в связи с блокирование президиум спикер Андрей Парубий объявил 10-минутный перерыв.
Читайте также: Игра ва-банк. Что получит Путин за атаку на украинские катера
Напомним, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.
Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.
Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство