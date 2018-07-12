Нардеп сбил «евробляхера»: Пинзеник смог покинуть авто

Депутат ВР Павел Пинезник в сопровождении охраны и полиции смог покинуть свое авто, ставшее участником ДТП в Правительственном квартале

Политика сопровождал и начальник полиции района, передает «ДС» со ссылкой на «Главком».

Как отмечает издание, нардеп в сопровождении полиции зашел в здание на углу улиц Шелковичной и Институтской. Однако никто не объяснил, куда именно завели Пинзеника.

Также полиция задержала одного из «евробляхера», который вел себя крайне агрессивно и бросался на людей.

Сам Пинзеник уже прокомментировал СМИ инцидент, который с ним произошел в центре Киева.

«Ехали по улице Институтской, возвращали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Здесь три народных депутата, кроме меня двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Сижу на заднем сиденье автомобиля. У меня на стекле следы крови от кулаков. Окружены митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов», — цитирует Пинзеника УНН.

Люди, после того как нардеп в сопровождении полиции оставил автомобиль, начали расходиться с места ДТП.

Напомним, в четверг, 12 июля, в центре Киева произошло ДТП при участии элитного авто Land Cruiser, в результате чего пострадал один из участников митинга так называемых «евробляхеров».

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник