Нардеп от «Самопомощи» Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий

По словам Журжия, он не видит причин для дальнейшего пребывания в Раде

Народный депутат Украины от «Самопомочи» Андрей Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом говорится в сообщении «Самопомочи» на странице в Facebook.

В своем заявлении на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия Журжий написал, что «накануне выборов в парламенте произошел откат совершенных реформ».

По информации Журжия, он не видит причин для дальнейшего пребывания в Раде, так как ВР приостановила работу над проведением ключевых экономических реформ, таких как введение налога на вывезенный капитал и ликвидация налоговой полиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Журжий сможет сложить депутатские полномочия после того, как Парубий инициирует голосование за его отставку в Верховной Раде. Сообщается, что в случае если Рада примет решение Журжия, то его место займет депутат Луцкого горсовета Юлия Вусенко (№ 36 избирательного списка).

Напомним, с 2005 по осень 2014 год Андрей Журжий руководил юридическим департаментом группы компаний Fozzy Group. Был президентом ООО «Группа компаний «Инвестиционные партнеры». Является членом правления Ассоциации юристов Украины; членом Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины; председателем Дисциплинарного комитета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса.





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