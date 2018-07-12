Нардеп Пинзеник сбил «евробляхера» под Радой, — СМИ

В центре Киева произошло ДТП при участии элитного авто Land Cruiser, в результате чего пострадал один из участников митинга так называемых «евробляхеров»

Инцидент случился на пересечении улиц Шелковичной и Институтской, передает «ДС» со ссылкой на «Главком».

По словам очевидцев, авто протаранило мужчину и сломало ногу. Раненого забрала скорая.

Издание сообщает, что в авто находится народный депутат Павел Пинзеник. Протестующие взяли его в осаду, и камнем разбили заднее окно внедорожника. По их словам нардеп хотел убежать.

Активисты требуют, чтобы депутат вышел к людям и блокируют движение транспорта. Полиция взяла авто политика в плотное кольцо.

Один из протестующих заскочил после ДТП на капот, чтобы не дать авто поехать. Активисты также скандируют «Позор! Банду геть!» и громко требуют нардепа выйти из машины.

Как сообщала «ДС», вчера, 11 июля, владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева и объявили срочную мобилизацию.

Народный депутат от БПП, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что сегодняшнюю акцию «евробляхеров» под стенам Кабинета министров организовали те, кто крышует контрабанду.

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