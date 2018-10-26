Наливайченко занимает первое место в рейтинге «Україна Славетна»

Лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко занимает первое место в народных праймериз — электронном голосовании общенационального проекта «Україна Славетна»

Голосование происходит в соцсетях. Два месяца подряд люди выбирают Наливайченко, передает пресс-служба политика.

«Праймериз особенно часто используются в США. Предварительные выборы популярны также в Великобритании, Израиле, Испании, с 2005 года — в Италии, с 2006 — во Франции. Мы делаем их в Украине», — подчеркнул координатор общенационального проекта «Україна Славетна» В. Зубанов.

Голосование стартовало 4 сентября и охватило все регионы Украины. Рейтинг проходил в три этапа: первый — 12 рейтинговых политиков, второй — 6 полуфиналистов, 3 — финал — тройка лучших.

Цель рейтинга: проанализировать популярность участников в социальных сетях и предоставить возможность лидерам проверить эффективность деятельности областных партийных ячеек.



«Движение «Справедливость» не финансируется олигархами и не бронирует себе места в заказных рейтингах. Мы доверяем только народному голосованию и неподконтрольным соцсетям. Я благодарен украинцам за голоса. Не подведу», — отметил Валентин Наливайченко.

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