Найем «нашел» подозреваемого в убийстве Гандзюк в Доминикане. Новости политики — Деловая столица

Новый подозреваемый в деле об убийстве — гражданин по фамилии «Левин» — сейчас пребывает в Доминиканской республике

Об этом депутат ВР Мустафа Найем сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

Также, по его данным, подозреваемый является депутатом Херсонского облсовета.

«Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк — это Алексей Левин. Настоящая фамилия — Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. «закону Савченко»», — написал Найэм.

Он добавил, что Левин является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

«Он не однократно был в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и по неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей», — написал Найем.

Нардеп уверен, что Левин не мог сам принять решение об убийстве сотрудника городской администрации.

«По некоторой информации, сейчас Алексей Москаленко-Левин наслаждается погодами в Доминиканской республике, а его отец спокойно пребывает в городе и активно вовлечен в вырубку леса», — подытожил Найем.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство сообщило о подозрении гражданину «Левину», который был ключевой фигурой в организации убийства Гандзюк.

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