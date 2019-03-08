«Назад в Средневековье»: Жители Украины не могут платить за газ по $150 в месяц и переходят на дрова — депутат Рады — Телеканал Царьград

Фото: globallookpress.com

По информации депутата Рады, жители Украины отказываются от газа и переходят на дрова, так как не могут платить за голубое топливо по $150 в месяц. Он оценил ситуацию в стране, как «назад в Средневековье»:

Кандидат в президенты Незалежной Юрий Бойко заявил, что жителей его страны «откидывают в Средневековье», так как им приходится отказываться от газа из-за очень высоких тарифов. В итоге обогрев жилица происходит за счёт дров, рассказал о ситуации депутат Верховной рады на телеканале NewsOne.

Он описал ситуацию в Закарпатье, и назвал её типичной для всей страны. В 2006 году в село был проведен газ — экологически чистое топливо. Он отметил, что население им с удовольствием пользовалось.

«Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова», — посетовал кандидат в президенты.

Он рассказал, что такая ситуация сложилась с 2014 года, и назвал «колоссальными» счета за газ.

По информации Бойко, у украинского селянина, проживающего в стандартном доме в 150 квадратных метров, может уходить примерно 500 кубов газа. Счет за такой объем — четыре тысячи гривен (более 10 000 тыс. руб, или $150 ).

Начиная с 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев все больше погружается в долговую яму МВФ. Тарифы ЖКХ растут, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низкими.

По официальным данным, задолженность населения за газ — 26,4 миллиарда гривен (около $958 млн).

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