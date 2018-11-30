На аукционе Sotheby’s продали образцы лунного грунта. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Частицы грунта искусственного спутника Земли ушли «с молотка» почти за $900 тыс.

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $855 тыс. были проданы фрагменты лунного грунта, говорится на сайте аукциона.

Частицы были доставлены на Землю в сентябре 1970 года советской станцией Луна-16. Позднее они были подарены вдове генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева.

Как сообщается, данные фрагменты являются единственными в мире частицами лунного грунта, доступными для частного владения. В то же время, между 1969 и 1972 гг. шесть миссий Apollo доставили на Землю 382 кг лунного грунта, а советские аппараты доставили в целом 324 грамма грунта с естественного спутника Земли.

Образцы грунта, проданные на нью-йоркском аукционе, находятся в металлической коробке 5,1 на 5,1 сантиметр, подписанной Частицы грунта Луны-16. 11 декабря 1993 года, после распада СССР, эти образцы были впервые выставлены на аукционе Sotheby’s.

Напомним, 14 ноября на аукционе Sotheby’s в Женеве продали драгоценности, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, за рекордные $42,7 млн

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