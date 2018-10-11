На Херсонщине ранили при обстреле помощника нардепа «Батькивщины»

В автомобиле, который обстреляли сегодня в Херсонской области, находился помощник народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко Андрей Федоренко

В автомобиле, который обстреляли сегодня в Херсонской области, находился помощник народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко Андрей Федоренко

Об этом сообщил Одарченко на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Вчера вечером неизвестные расстреляли авто владельца фирм «ПСП «Ушба» и ООО «Славута-Юг», моего помощника на общественных началах Андрея Федоренко. Сейчас он с ранениями находится в больнице», — заявил Одарченко.

По его словам, Андрей Федоренко известен на Херсонщине, как активный борец с рейдерством.

«И это уже не просто запугивание… Нападение на Андрея Федоренко — попытка физической расправы, попытка убийства», -убежден нардеп.

Как отметил народный депутат, «Батькивщина» требует от правоохранительных органов срочно принять все возможные и невозможные меры для раскрытия этого преступления.

Как сообщала «ДС», в Херсонской области поздно вечером 10 октября на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные из одного автомобиля обстреляли другой, в результате чего двое мужчин были ранены.

На территории области введен оперативный план-перехват «Сирена». Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более человек.

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