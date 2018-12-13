На Майдане пройдет акция «Помни о тех, кто в плену» — Деловая столица

На Майдане Независимости 17 декабря состоится общественная акция в поддержку захваченных Россией в плен украинских моряков «Помни о тех, кто в плену»

Об этом сообщает министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«17 декабря на Майдане состоится общественная акция «Помни о тех, кто в плену», — написала она.

По словам Фриз, акция призвана поддержать украинских военнопленных моряков, которые преступным пиратским образом с нарушением Женевской конвенции и международного права были захвачены Россией, и остальных узников Кремля, незаконно заключенных в российских тюрьмах и на оккупированных территориях Украины. Участникам акции также предлагается написать письмо или открытку с новогодним поздравлением украинским морякам и другим узникам. Ящики для сбора писем и открыток будут расположены на Майдане. На акцию приглашены послы и дипломаты стран-членов НАТО и международных организаций. Ожидается, что с докладами выступят народные депутаты, правительственные чиновники и общественные активисты, ветераны, представители Меджлиса крымскотатарского народа, родные украинских военнопленных и заложников.

Акция начнется в 19:00.

Напомним, накануне член Совета по правам человека при президенте РФ режиссер Александр Сокуров обратился к Владимиру Путину на заседании 11 декабря с просьбой освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

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