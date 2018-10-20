На Закарпатье установили билборды «Остановим сепаратистов» (ФОТО)

В ночь на субботу, 20 октября, в Закарпатской области неизвестные установили билборды с надписью «Остановим сепаратистов» и фото лидеров венгерского меньшинства

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает «ДС» со ссылкой на Укринформ.

«Эти билборды развесили очевидно ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали на Закарпатье с раскруткой «венгерской темы» — когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей», — сказал Галас.

Кроме того, он подчеркнул, что полиция уже занимается этим делом и ищет тех, кто расклеил изображения на щитах.

В общей сложности, по всей области развесили более двух десятков таких плакатов. На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закрапатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

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