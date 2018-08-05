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На Донбассе снайпер ранил двух бойцов полка «Днепр-1»

Политика 05 Авг 2018
На Донбассе снайпер ранил двух бойцов полка «Днепр-1»
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В Марьинке во время патрулирования были ранены двое бойцов полка полиции «Днепр-1». Пули снайпера также попали в приклад автомата и бронежилет

Об этом в «Фейсбуке» пишет представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает «ДС». 

«Они и спасли. Легкое дыхание смерти почувствовали оба — от того и веселые, что живы». — пишет Шевченко.

Раненые лейтенанты полиции Андрей Пустовой и Илья Сидоренко были эвакуированы в больницу Мечникова в Днепре.

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