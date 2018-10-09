НБУ «заморозил» курс доллара в Украине

Вчера, 15:51

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Стала известна официальная стоимость «зеленого» на 10 октября



Фото: Pixabay

На среду, 10 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:







09.10

10.10

Изменение

1 доллар США

28,08 грн

28,08 грн

0,00 грн



Таким образом, по сравнению со значениями 9 октября, курс доллара изменился меньше, чем на копейку. Такая ситуация наблюдается третий день подряд. На начавшейся неделе эксперты ожидали умеренного снижения курса доллара к гривне.













Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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