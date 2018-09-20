НАБУ обнародовало «переписку» Омеляна с братом

Национальное антикоррупционном бюро опубликовало переписку, как утверждают в Бюро, главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает «ДС».

«Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования ним недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов», — отмечают в Бюро.

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Кроме того, в НАБУ заявили, что обнародовали проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, «который тот получил за два месяца до официального принятия решения».

Как сообщала «ДС», в САП заявили, что министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки.

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