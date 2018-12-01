Мэр Сергей Ерёмин утвердил нового главу Октябрьского района — «Лаборатория новостей — Красноярск»

1 декабря 10:47
Накануне, 30 ноября, глава Красноярска Сергей Ерёмин подписал приказ о назначении на должность руководителя администрации Октябрьского района Геннадия Гартмана, сообщает пресс-служба мэрии.
Прежнего главу администрации Игоря Кима отправили в отставку в начале недели.
Геннадий Гертман родился 3 сентября 1959 года в с. Знаменка Алтайского края.
В 1980 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1995 году — Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 1980 по 1996 годы служил во внутренних войсках МВД СССР и РФ, с 1996 по 2018 годы работал в уголовно-исполнительной системе России. С мая 2018 года возглавлял департамент общественной безопасности администрации Красноярска.
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