»Мы — империя»: украинец Куценко высказался о политике Путина — Обозреватель

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Своим мнением он поделился в интервью для шоу «А поговорить?». (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

«Позицию Путина касательно внешней политики я не осуждаю. Она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально. Чтобы РФ оставалась страной-империей. Мы огромное государство, у нас слишком большие территории», — сказал Куценко.

Скриншот из видео

«Россия сейчас воюет. Я против войны, однако понимаю политику Путина в этом смысле», — добавил он.

Кроме того, как признался Куценко, на последних выборах он также поддерживал нынешнего президента. «Я считаю, это единственная кандидатура, которая может быть», — заверил режиссер.

Скриншот из видео

Категорически негативных действий в поведении Путина актер не увидел, хотя признал, что согласен не со всем. «Нет, мне нравится не все, что он делает. Однако другой альтернативы не было, остальные не убедили», — подытожил он.

Напомним, с 2008 по 2013 год Куценко состоял в партии «Единая Россия».

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куценко грубо высказался в сторону бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

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