«Москва перешла границу»: Гройсман обратился к ЕС с мощным заявлением — Обозреватель

Украина и Европейский союз должны консолидировать международное давление на Россию и усиливать политику санкций из-за ее агрессии в Черном море.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает пресс-служба Кабмина.

«Мы ценим готовность наших партнеров в ЕС поддержать Украину в условиях новой агрессии Российской Федерации в Азовском и Черном морях. Именно поэтому нужна консолидация международного давления и усиление санкций против РФ, прежде всего с целью освобождения захваченных Россией 24 украинских моряков и трех военных судов. Москва перешла границу. Реакция ЕС на агрессию России в Азовском море должна быть комплексной и более решительной», — сказал украинский премьер.

Гройсман и Могерини

В свою очередь, Могерини отметила, что ЕС будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций — подтверждение этой позиции.

Помимо этого, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы проведения реформ в Украине и дальнейшие ориентиры экономической политики украинского правительства, а также ряд антикоррупционных мер, прежде всего по полноценному старту работы Антикоррупционного суда.

Гройсман и Могерини

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за «нулевого прогресса» в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.





Источник