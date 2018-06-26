Москалькова встретилась с моряками судна «Норд»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна «Норд»

Она также заявила, что задержанные моряки не являются гражданами Украины, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу чиновницы.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», — говорится в сообщении.

Кроме того, она планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на родину.

Как сообщала «ДС», 25 марта сотрудники погранслужбы задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно «Норд» из оккупированного Крыма под флагом России.

Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

В ночь на 8 апреля они попытались покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства России, прикрываясь своим иммунитетом.

При этом вместо паспортов члены экипажа «Норда» пытались выехать по свидетельствам на возвращение в РФ, которые не дают права гражданам Украины для пересечения границы.19 апреля двоим членам экипажа удалось обманным путем выехать в Беларусь.

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