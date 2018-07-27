Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»

Парад новинок от «Укроборонпрома» продолжается. Буквально вчера с помпой и участием первых лиц государства на полигоне в Гончаровском был проведен очередной этап ведомственных испытаний артиллерийских боеприпасов отечественного производства

При этом для людей, которые следят за новинками «оборонки», особых открытий не было. Снаряды к буксируемой 152-мм пушке 2А36 «Гиацинт-Б» уже были «засвечены» ранее, впрочем, как и минометные мины калибра 60 мм.

А вот настоящей «мини-сенсацией» стали попытки организации производства осколочно-фугасного снаряда калибра 100-мм для противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», которая ныне является основным противотанковым средством как в механизированных, так и в артиллерийских бригадах. На рекламных материалах, которые были предоставлены журналистам, было указано, что новый снаряд имеет обозначение ОФ-35 и в нем используется отечественная взрывчатая смесь «Шквал» и «Блискавка».

Собственно «Рапира» — это первая в мире мощная гладкоствольная противотанковая пушка. Вариант МТ-12 в серийном производстве с 1970 г. Хотя пушка рассчитана в первую очередь для ведения огня прямой наводкой, однако она оснащена дополнительным панорамным прицелом и может использоваться в качестве обыкновенной полевой пушки для стрельбы фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций.

При этом стоит отметить, что в советское время основным был бронебойно-подкалиберный снаряд со стреловидной боевой частью, однако в нынешних условиях он не является актуальным, что в итоге и привело к мысли о разворачивании производства именно осколочно-фугасного снаряда, который годится для поражения живой силы, а также полевых укреплений и инженерных сооружений полевого типа.

В принципе решение довольно правильное, так как в наличии таких пушек в Украине достаточно много: западные источники говорят о 500 единицах, по нашим данным по состоянию на 2012 год в ВСУ числилось 180 МТ-12 различных модификаций. В ходе войны они использовались крайне ограниченно, поэтому износа стволов почти нет. А создаваемые «с нуля» механизированные бригады нуждаются в противотанковых средствах. Хотя мировая тенденция свидетельствует о том, что время буксируемой артиллерии неумолимо идет к концу, но гибридная война, которая ныне идет на Донбассе предъявляет свои требования к вооружению.

Не стоит забывать, что на вооружении ВСУ есть и более современный вариант «Рапиры» — МТ-12Р «Рута». На этих пушках установлен всепогодный радиолокационный прицельный комплекс 1А31, что позволяет вести огонь кумулятивными снарядами и ПТУРСами 9М117 «Кастет» и «Стугна», наводимыми по лазерному лучу.

Если «Кастет» еще советская разработка и по всей видимости на наших складах их уже нет, то «Стугна» разработана силами Киевского конструкторского бюро «Луч» и производится на мощностях ГАХК «Артем».

Эта ракета официально принята на вооружение в 2006 году и позволяет поражать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой толщиной до 550 мм на расстояниях до 5 км. Против армии, вооруженной современными танками, конечно, такие снаряды слабое утешение, однако легкобронированная техника вполне «по зубам» такой модернизированной «Рапире».

В конструкции ракеты применена тандемная кумулятивная боеголовка с привычной для КБ «Луч» системой управления — полуактивной с ориентированием в луче лазера. Ракета также укомплектована электрическим рулевым приводом с адаптивной цифровой системой управления.

Говоря о противотанковых средствах ВСУ, стоит упомянуть и еще обо одном факте. В последние несколько месяцев на различных учениях стал массово «светиться» еще один советский образец, который был снят с вооружения до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Речь идет о самоходном противотанковом ракетном комплексе 9П148 «Конкурс-С». Созданная в тех же 1970-х гг. установка представляет собой фактически БДРМ-2 с поднимаемой пусковой установкой на пять ракет «Конкурс» в транспортно-пусковых контейнерах.

Хотя собственно «Фагот» обеспечивает всего лишь полуавтоматическое наведение на цель, по водостойкой проводной линии связи (масса провода для стрельбы на 4000 метров — 740 грамм), однако в условиях позиционной войны это не является такой уж большой проблемой. Основным моментом в этом комплексе является его мобильность.

Пуск ракеты обеспечивается только с неподвижной позиции, при чем контейнер отстреливался, а перезаряжание производилось за полторы минуты без выхода расчета из боевой машины.

До 2014 г. машина крайне ограниченно состояла на вооружении армии, поэтому в боевых действиях участвовала очень мало. И только начиная с 2015 г. началось массовое восстановление и насыщение противотанковых подразделений этой техникой.

Таким образом, вместе с массированным насыщением армейских подразделений противотанковыми комплексами отечественного производства, налаживание производства новых боеприпасов для 100-мм противотанковых пушек является важным элементом усиления возможностей армии.





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