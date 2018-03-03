«Михомайдан» в центре Киева практически зачистили

Палаточный городок на ул. Грушевского возле Верховной Рады практически полностью демонтировали

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель секретариата офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, передает «ДС».

«Проезд по улице Грушевского фактически очищен», — написал он.

Правозащитник добавил, что 11 человек из палаточного городка получили разной степени телесные повреждения, а также 7 полицейских.

«Особенно смущает (!) такое количество лиц (среди активистов — ред.) с повреждениями головы… Более 100 человек имеют статус «свидетелей» и 4 человека получили протоколы о «мелкое хулиганство», — отметил он.

Крикливенко также отметил, что аппарат омбудсмена будет разбираться с тем, как более 100 человек, доставленных силой в полицейский участок, получили статус «свидетеля», какие были основания для применения спецсредств, а также почему людей поставили на колени на снег в морозную погоду (-7 градусов).

Как сообщала «ДС», утром 3 марта 2018 года снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве.

По данным Нацполиции, следственные действия в палаточном городке под Радой проводились в рамках двух уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), а другое — по событиям 27 февраля 2018 года у стен ВР.

Движение «Визволення» заявляло, что после штурма палаточного городка в субботу утром 11 участников движения доставили в больницы.

В ходе штурма были задержаны более 100 человек, которых уже начали отпускать из полицейского участка.

Кроме того, во время столкновения с активистами пострадали 7 сотрудников полиции.

В ходе утренних столкновений под Верховной Радой пострадали три журналиста. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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