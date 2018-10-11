Мировая экономика работает по принципу «Домино»

Все хорошо знают надпись «Made in China», которую можно встретить на каждом втором предмете, будь то чайник, детская игрушка или «айфон». Китай считается огромной «фабрикой мира», которые производит абсолютно любые вещи, к тому же КНР является сверхдержавой, в экономику которой постоянно вкладывают деньги извне.

Три года назад мир наблюдал за падением котировок на фондовом рынке ценных бумаг в Китае, это произошло из-за «перегрева экономики», который возник в процессе массовых инвестиций, которые впоследствии превысили темпы роста экономики страны и прибыли компаний. В то время, в течение года фондовые индексы выросли в два раза.

С того времени, прогнозы кредитного рейтинга Китая изменились со «стабильных» до «негативных». Сейчас же мы можем наблюдать что-то подобное, только на этот раз сработал принцип «домино», вслед за обвалом бирж США из-за урагана «Майкл» китайские биржи также обвалились.

Подробности падений котировок

Сегодня, одиннадцатого октября, торги ценными бумагами на китайском фондовом рынке открылись сильнейшими за последнее время падениями котировок, которые произошли из-за спада индекса Dow Jones на 3,1% на Нью-Йоркской финансовой бирже в США на основании повышения доходности государственных облигаций.

Индекс гонконгского Ханг Сёнга по итогам утра рухнул почти на тысячу пунктов, что равно 3,7 процента. Индексы остальных торговых площадок таких как: Шанхайская фондовая биржа, Тайваньская биржа и Шеньчжене упали на 4,3%, 6%, 5,2% соответственно, согласно данным котировок. Удар на себя приняла и Российская Федерация в лице алюминиевого производителя «Русал», который потерял 6,1 процент стоимости ценных бумаг.

Волна падений «смыла» стоимость всех ведущих китайских «голубых фишек», таким образом, ценные бумаги одного из крупнейших в Азии телегиганта «Tencent» упали в цене на 7,4 процента; на 9,2 процента ослабла позиция акций компании, занимающейся оптовой продажей продуктов питания Meituan Dianping; около 7 процентов потеряли автозавод Great Wall Motor и производитель линз для гаджетов Sunny Optical Technology.

На данный момент эксперты не могут оценить состояние рынка в ближайшие дни, а убытки, понесённые компаниями, ещё не посчитаны до конца. Напомним, что убытки понесённые компаниями в 2015 году, в подобной ситуации, составили более 200 миллиардов долларов.

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