«Миновали катастрофу», — Украина успешно прошла сверхважный международный аудит

Международная морская организация (ІМО) завершила аудит Украины. Киев показал один из лучших результатов среди морских стран мира.

О результатах важнейшего для Украины аудита отчитался в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «Диалог.UA».

Он обратил внимание на то, что еще несколько лет назад в Киеве ходили панические настроения относительно морского аудита. Некоторые даже поувольнялись, чтобы не быть причастными к позору. Однако команда Мининфраструктуры общими усилиями смогла достойно пройти проверку. Более того, Украина оказалась в числе первых по наименьшему количеству нарушений.

«При среднем количестве замечаний к каждой стране по итогам аудита — более 22, в Украине — менее 10, а предостережение вообще одно», — рассказал Омелян, уточнив, что по результатам аудита украинских экспертов даже приглашают быть аудиторами ІМО.

Министр подчеркнул, что аудит был крайне важен для страны. С 2016 года он стал обязательным для всех стран-членов ІМО. Если бы проверку провалили, на развитии «морской» экономики можно было бы поставить крест. Кроме того, потеряли бы работу десятки тысяч украинцев-моряков.

«Их документы были бы на уровне мусорных российских», — отметил министр.

Новость прокомментировал известный украинский аналитик Алексей Арестович. Он подчеркнул, что Украине удалось избежать катастрофы.

«В 2015-16, когда все это затевалось, зрада была страшная. Специалисты всех уровней и степеней, от «Одноклассников» до таксистов, кричали, что мы, сиворылые, никогда этого не сможем», — напомнил эксперт, уточнив, что Украина сумела всем «утереть нос».

«Если бы не прошли этот аудит, результаты провала стали бы катастрофическими для нашей экономики», — подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее «Диалог.UA» сообщал, что Порошенко озвучил хорошую новость для экономики Украины.





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