Министр финансов Франции заявил, что протесты «желтых жилетов» — это катастрофа для экономики — NEWSONE

Протесты во Франции. Фото: lefigaro.fr

Экономика Франции понесла серьезный ущерб из-за протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает BBC.

Так, по словам министра финансов Франции Бруно Ле Маре, сложившаяся в стране ситуация кризисная как для общества, так и для демократии.

“Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики”, — отметил он, когда посещал парижские магазины, поврежденные во время протестов.

В Париже после беспорядков разграблены многие магазины, сожжены автомобили и разбиты окна. Согласно данным газеты Le Parisien, было сожжено около 50 машин, а десятки предприятий разграбили.

«Вчера был нанесен гораздо больший ущерб, чем неделю назад”, потому что субботние протесты были более рассеяны», — объяснил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

После протестов 1 декабря Париж понес убытков на €3-4 млн.

Французская федерация розничной торговли, передает Reuters, подсчитала, что ритейлеры потеряли примерно 1 млрд евро с начала протестов. Кроме того, прибыль в ресторанах упала от 20% до 50%.

Протесты и беспорядки могут уменьшить поток туристов. В прошлом году в Париж приехали рекордные 40 млн иностранцев, однако в связи с протестами посещение многих достопримечательностей ограничено.

Участие в протестах по всей Франции принимали около 126 тысяч человек.

Как сообщал NEWSONE ранее, после массовых беспорядков по всей Франции были задержаны 1723 человека. 1220 из них взяли под стражу.

1 декабря по всей Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо . Самые масштабные акции были в Париже, где митингующие жгли автомобили, громили витрины и серьезно повредили Триумфальную арку. Только в Париже полиция задержала несколько сотен человек, более 100 людей получили ранения.

. Самые масштабные акции были в Париже, где митингующие жгли автомобили, громили витрины и серьезно повредили Триумфальную арку. Только в Париже полиция задержала несколько сотен человек, более 100 людей получили ранения. Власти Франции даже рассматривали вариант введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов против роста цен на топливо в стране отложил поездку в Сербию.

в стране отложил поездку в Сербию. Французское правительство намерено приостановить повышение налога на топливо . Также в правительстве не исключали, что во время акции протеста «желтых жилетов» 8 декабря может произойти попытка государственного переворота .

. Также в правительстве не исключали, что . 8 декабря, впервые с 2005 года, в Париже на улицы вывели бронемашины жандармерии . Они заняли позиции возле фронтона нижней палаты французского правительства. На улицах города появились первые баррикады .

По состоянию на 18:32 8 декабря в столице Франции были задержаны 737 человек .

. Они заняли позиции возле фронтона нижней палаты французского правительства. На улицах города . По состоянию на 18:32 8 декабря . В МИД Украины заявили, что пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет .

. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал протестующих к переговорам и пообещал восстановить «национальное единство».







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