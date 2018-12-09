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Министр финансов Франции заявил, что протесты «желтых жилетов» — это катастрофа для экономики — NEWSONE

Экономика Украины 09 Дек 2018
Министр финансов Франции заявил, что протесты «желтых жилетов» — это катастрофа для экономики — NEWSONE
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Протесты во Франции. Фото: lefigaro.fr

Экономика Франции понесла серьезный ущерб из-за протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает BBC.

Так, по словам министра финансов Франции Бруно Ле Маре, сложившаяся в стране ситуация кризисная как для общества, так и для демократии.

“Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики”, — отметил он, когда посещал парижские магазины, поврежденные во время протестов.

В Париже после беспорядков разграблены многие магазины, сожжены автомобили и разбиты окна. Согласно данным газеты Le Parisien, было сожжено около 50 машин, а десятки предприятий разграбили.

«Вчера был нанесен гораздо больший ущерб, чем неделю назад”, потому что субботние протесты были более рассеяны», — объяснил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

После протестов 1 декабря Париж понес убытков на €3-4 млн.

Французская федерация розничной торговли, передает Reuters, подсчитала, что ритейлеры потеряли примерно 1 млрд евро с начала протестов. Кроме того, прибыль в ресторанах упала от 20% до 50%.

Протесты и беспорядки могут уменьшить поток туристов. В прошлом году в Париж приехали рекордные 40 млн иностранцев, однако в связи с протестами посещение многих достопримечательностей ограничено.

Участие в протестах по всей Франции принимали около 126 тысяч человек.

Как сообщал NEWSONE ранее, после массовых беспорядков по всей Франции были задержаны 1723 человека. 1220 из них взяли под стражу.

  • 1 декабря по всей Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо. Самые масштабные акции были в Париже, где  митингующие жгли автомобили, громили витрины и серьезно повредили Триумфальную арку. Только в Париже полиция задержала несколько сотен человек, более 100 людей получили ранения.

  • Власти Франции даже рассматривали вариант введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов против роста цен на топливо в стране отложил поездку в Сербию.

  • Французское правительство намерено приостановить повышение налога на топливо. Также в правительстве не исключали, что во время акции протеста «желтых жилетов» 8 декабря может произойти попытка государственного переворота.

  • 8 декабря, впервые с 2005 года, в Париже на улицы вывели бронемашины жандармерии. Они заняли позиции возле фронтона нижней палаты французского правительства. На улицах города появились первые баррикады.
    По состоянию на 18:32 8 декабря в столице Франции были задержаны 737 человек.

  • В МИД Украины заявили, что пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал протестующих к переговорам и пообещал восстановить «национальное единство».




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