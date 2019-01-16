Меньше 10 гривен за доллар: сможет ли жить Украина по курсу «Биг Мака» — Апостроф

Влиятельное издание The Economist составило рейтинг по так называемому рейтингу «Биг Мак», согласно которому украинская гривна оказалось одной из самых недооцененных валют мира. Согласно индексу, курс отечественной валюты должен составлять менее 10 гривен/доллар. «Апостроф» разобрался, насколько реален такой курс, и что было бы при нем с украинской экономикой.

Украинская гривна очень недооценена. По крайней мере, это утверждает авторитетное британское издание The Economist. В составленном изданием рейтинге так называемого индекса «Биг Мак» (Big Mac index), гривна является одной из самых недооцененных валют мира. Ее стоимость недооценена по отношению к американскому доллару на 65,2%.

Биг Мак, рецепт которого во всем мире одинаков, тем не менее, стоит в разных странах по-разному. Так, в США его цена составляет 5,58 доллара, тогда как в Украине – всего 54 гривны (менее 2 долларов). Если бы цены в Украине и США совпадали, курс должен был бы составлять 9,68 гривны/доллар, подсчитали аналитики The Economist.

В пятерке наиболее недооцененных валют также турецкая лира (64,2%), аргентинский песо (64,1%) и малазийский ринггит (60,6%). Наиболее недооцененной валютой по индексу Биг Мака признан российский рубль — 70,4%. Однако, как заметили журналисты квази-российского (и пока еще оппозиционного) издания Meduza, цена Биг Мака в РФ указана неверно, а потому и неправильно высчитан индекс недооцененности рубля. Таким образом, делают вывод журналисты, пальма первенства в недооцененности принадлежит гривне.

От кризиса к кризису

Гривна, как известно, знавала и лучшие времена. Можно вспомнить, что в далеком 1996 году, когда в стране, наконец-то, появилась собственная национальная валюта, ее курс составлял 1,75 гривны/доллар.

Впервые нацвалюту всерьез подкосил мировой кризис 1998 года, когда курс обвалился вдвое, а через некоторое время «дополз» до 5 гривен/доллар. На этой отметке он оставался довольно долго, вследствие чего у многих украинцев возникла иллюзия валютной стабильности, которая разбилась вдребезги во время очередного мирового кризиса в 2008 году — тогда курс спланировал к отметке 10 гривен/доллар, который сегодня считается взвешенным с точки зрения стоимости Биг Мака. Но тогда это воспринималось как катастрофа, несмотря даже на то, что вскоре курс откатился к уровню 8 гривен/доллар, который также стал относительно стабильным на несколько лет.

Фото: УНИАН

Новой реперной точкой для гривны стал 2014 год – смена власти в стране в результате победы Майдана, аннексия Крыма и агрессия России на востоке Украины. Нацвалюта пустилась в неконтролируемое плавание, временами достигая отметки в 30 гривен/доллар, а иногда и опускаясь ниже ее.

В последние годы курс балансирует в пределах 25,5-29 гривны/доллар в зависимости от времени года (так называемые сезонные колебания).

Альтернативная экономика

Если вдруг представить себе, что курс отечественной валюты скорректировался до «правильного» уровня согласно индексу Биг Мака, то есть до 9,68 гривны/доллар, окажется, что в нашей стране все не так уж плохо. Минимальная зарплата, которая в 2019 году составляет 4170 гривен, соответствовала бы 430 долларам, что ненамного меньше, чем сегодня в соседней Польше (несколько более 500 евро). Да и пенсии на уровне 250-300 долларов также воспринимались бы весьма позитивно.

Но насколько реален «откат» доллара к уровню 10 гривен (+/-)?

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в разговоре с «Апострофом» затруднился сказать, что стало бы с украинской экономикой, если бы сегодня курс оказался на указанном уровне. «Это была бы другая экономика», — сказал он.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко отметил, что сегодня достичь курса, указанного в индексе «Биг Мак», нереально. «В первую очередь, это приведет к стагнации экономики и даже более глубокому кризису», — пояснил эксперт в комментарии «Апострофу». По его словам, если говорить об укреплении нацвалюты, то речь может идти о курсе 25 гривен/доллар.

А главный эксперт секретариата Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран подобный курс в нынешних экономических условиях назвал «абсолютной фантастикой». «Чтобы у Украины был такой курс или около того, то цена пшеницы должна была бы быть 500 долларов за тонну (на сегодня вдвое ниже — «Апостроф»), а цена на стальной прокат приблизиться к серебру», — заявил он изданию.

На круги своя

Как ни странно, определенная выгода от укрепления курса до 10 гривен/доллар все же могла бы быть. «Первое, — это то, что мы смогли бы относительно быстро рассчитаться с нашим внешним государственным долгом, потому что он сильно бы подешевел», — рассказал «Апострофу» старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин. Но сразу же добавил: «Это, конечно же, баловство, умственное жонглирование».

Фото: НБУ

В реальности, по словам специалиста, из-за сильного укрепления гривны резко возрастет импорт, и при этом «обрушатся экспортные возможности». «С обвалом экспорта мы получим падение экономической активности, безработицу, поскольку сельское хозяйство, горно-металлургический сектор, пищевая промышленность, машиностроительная отрасль получат мощнейший удар — нам будет дешевле импортировать», — отметил он.

Но самое парадоксальное состоит в следующем: с ростом импорта и обвалом экспорта возникнет сильнейший дефицит валюты, что в результате приведет к снижению курса гривны .»Включаются балансовые силы, которые приводят к тому, что гривна снова рушится. А потому ситуация с каким-то временным лагом возвращается на круги своя. И это повлечет за собой, в конечном итоге, и рост стоимости того же Биг Мака», — резюмировал Шевчишин.

Забавы ради

По словам Андрея Шевчишина, рейтинг индекса «Биг Мак» является интересной «задачкой для размышления», которая, впрочем, не учитывает многих особенностей. «Биг Мак прекрасен для сравнения тем, что он максимально стандартизирован (для всех стран мира), но он не учитывает уровень жизни в конкретно взятой стране. Кроме того Биг Мак не учитывает военные действия, инфляционные риски, риски, связанные с выборами и возможной сменой власти. Биг Мак не учитывает стоимость внешнего долга. Поэтому опираться на него в долгосрочном исследовании я бы не стал», — сказал эксперт.

Виталий Шапран отметил, что подобные исследования «примерно показывают возможности для страны, если бы у нас был более развит внутренний рынок, и у нас не было высокой зависимости от внешней торговли». Эксперт добавил, что такие рейтинги, в принципе, некорректны, так как они отталкиваются от оценки разницы в уровне цен: «Понятно, что один и тот же набор товаров в Украине и в США и в Зимбабве будет стоить по-разному».

По словам Максима Пархоменко, индекс «Биг Мак» оценивает покупательную способность и уровень цен в разных странах относительно США. «То есть, по сути, если курс валюты выше оценок индекса, это означает более высокую стоимость жизни в стране в сравнении с США и наоборот», — пояснил аналитик.

Зачем, в таком случае, нужно проводить такие исследования? «Для развлечения можно, — считает Сергей Фурса, — . Показывает ли это хоть что-то? – Нет, не показывает. Это показывает только, что у нас самый дешевый или почти самый дешевый в мире Биг Мак».

Топтание на месте

А теперь пришло время поговорить о более серьезных вещах. В последний день 2018 года курс «застыл» на психологической отметке 28 гривен/доллар, однако с первых же дней нового года нацвалюта начала слабеть, что дало основания вспомнить о традиционной уже осенне-зимней девальвации, но из длительных праздников гривна вышла несколько укрепившейся, и ее официальный курс на старый Новый год — 14 января — составил 28,15 гривны/доллар, после чего он вернулся к привычным уже колебаниям в пределах нескольких копеек (или десятков копеек).

Фото: УНИАН

Как отметил Андрей Шевчишин, по первым двум неделям января судить о состоянии рынка преждевременно: «Это период праздничный, многие находятся в отпусках, ликвидность на рынке небольшая, участников не так много, поэтому движение межбанковского рынка не столь показательно».

По его словам, в последние 5 лет в январе курс гривны снижался, «но в последние 2 года девальвация, которая происходила в первых числах января, к концу месяца сходила на нет». «Будет ли так в этому году, — мы скоро увидим», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что в 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) начал повышать процентную ставку, «чем как раз и спровоцировал для рынка обратный откат (курса)». Шевчишин не исключил, что ставка регулятора, скорее всего, как минимум, до завершения президентской избирательной кампании будет оставаться «достаточно жесткой» (на сегодня ключевая ставка НБУ остается на уровне 18% годовых — «Апостроф»).

В свою очередь Сергей Фурса напомнил, что сезонный тренд на укрепление гривны в 2018 году произошел уже в конце января, но этому поспособствовало размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Напомним, по итогам аукциона 30 января 2018 года, Министерство финансов привлекло в бюджет более 7,5 миллиарда гривен. «Вряд ли сейчас перед выборами будет спрос на ОВГЗ», — заявил он.

Под давлением

В 2019 году гривна будет находиться под давлением, уверены опрошенные «Апострофом» эксперты.

По словам Сергея Фурсы, с феврале можно ожидать начала сезонного укрепления гривны, но оно не будет значительным, «потому что не было сильного ослабления».

Виталий Шапран (эксперт подчеркивает, что это — его личное мнение) считает, что «коридор 28-29 гривен/доллар будет актуален весь первый квартал 2019 года, с вероятными отклонениями от этого коридора на наличном рынке».

Максим Пархоменко полагает, что в текущем году курс будет зависеть от монетарной политики на фоне выплат по госдолгу. «Если удастся успешно пройти этот период, гривна останется на текущих уровнях, но однозначно дополнительное давление на нашу валюту в этом году будет присутствовать. Иными словами, в зависимости от того, как мы будем выплачивать внешние займы плюс итоги выборов и повестка нового правительства помогут сформировать будущую монетарную политику и курс гривны на ближайший период времени», — резюмировал аналитик.

Выборы будут влиять на валютный курс, но их влияние будет двояким, отмечает Сергей Фурса. По его словам, этот фактор вызывает у участников рынка определенную нервозность, с другой стороны, крупные политические игроки под выборы заводят страну большое количество финансовых ресурсов, что будет сглаживать давление на нацвалюту.

По словам Андрея Шевчишина, в ожидании крупных выплат по госдолгу, и в в связи с тем, что Минфину будет все сложнее разместить ценные бумаги, «спрос на валюту понемногу начинает повышаться». «Нацбанку будет необходимо накапливать резервы для выплат. Перед выборами иностранные инвесторы, которые в прошлом году вывели гривну на одно из первых мест мирового рейтинга укрепления, будут вести себя очень осторожно, и поэтому, все же, как мне кажется, гривна будет находиться под давлением»,- сказал эксперт.





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