«Межигорское» дело Ставицкого ушло в суд

Уголовное производство в отношении экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса и директора ООО «Танталит» в связи с завладением «Межигорьем» передано в суд

«Межигорское» дело частного нотариуса и директора ООО «Танталит» Эдуарда Ставицкого ушло в суд

Дело будет рассматривать Святошинский районный суд Киева, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«Назначить в уголовном производстве … подготовительное судебное заседание на 17 час. 00 мин. 12 декабря 2018, которое провести в открытом судебном заседании в помещении Святошинского районного суда Киева», — говорится в решении суда.

Также суд вызвал в заседании прокурора, обвиняемых и их защитников. Дело слушать коллегия судей под председательством судьи Виктории Жмудь.

Напомним, Ставицкий фигурирует в нескольких уголовных расследованиях, среди которых незаконное завладение Межигорьем, которым тот завладел и легализовал в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем. Объекты этой сделки оцениваются в 540 млн грн.

В июле стало известно, что Ставицкий получил гражданство Израиля и паспорт на другое имя — Натана Розенберга.

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