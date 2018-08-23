«МегаФон» обеспечит связью 20 труднодоступных населенных пунктов Коми

До конца первого квартала 2019 года в 20 труднодоступных населенных пунктах Республики Коми появится надежная мобильная связь и быстрый интернет. Об этом договорились первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова и директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко. Работа ведется в рамках исполнения «апрельских поручений» Сергея Гапликова.

«Наша задача — чтобы даже самые отдалённые населённые пункты не чувствовали себя оторванными от цифрового пространства. Для этого в 2017 году мы с компанией «МегаФон» реализовали проекты по устранению цифрового неравенства, обеспечив жителей сёл Казлук и Донаёль услугами связи. В этом году в зоне действия сети окажутся территории с населением от 60 человек», — отметила первый председатель Правительства Республики Коми Лариса Максимова.

«Мы пытаемся выполнить наказ президента и правительства России о развитии цифровой экономики в регионах, дойти с такой повесткой до малых населенных пунктов. Программа у нас обширная. Чтобы повысить доступность мобильных услуг в удаленных и труднодоступных районах Коми мы запланировали масштабную телеком-стройку, которая станет фундаментом для дальнейшей цифровизации региона», — сообщил директор Уральского филиала компании «МегаФон».

Валерий Величко добавил, что в предыдущие годы в республике была реализована масштабная инвестиционная программа. Благодаря этому в регионе появилась серьезная инфраструктура. И не только для голосовой связи, которой сейчас никого не удивишь. Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие региона только в этом году превысит 110 миллионов рублей.

Как рассказал заместитель руководителя Администрации главы Коми — начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов, благодаря развитию инфраструктуры около пяти тысяч жителей отдаленных населенных пунктов получат надежную голосовую связь и интернет.

«Большое спасибо компании «МегаФон» за то, что она откликнулась на наше предложение. Цифровая экономика – это и государственные, и банковские услуги, различные сервисы. Очень хорошо, когда жители отдаленных населенных пунктов в части связи не чувствуют себя отрезанными от цивилизации», — подчеркнул Е.Морозов.

Масштабная телеком-стройка запланирована в Корткероском, Усть-Цилемском, Княжпогостком, Троицко-Печорском и Прилузском районах, а также на территории социально-значимых объектов региона – больниц, школ, госведомств.

Для более мощного покрытия сети инженеры «МегаФона» установят компактные базовые станции. Оборудование обеспечит уверенный прием связи в местах с низким или отсутствующим мобильным сигналом. Там, где ранее не было доступа к интернету, сеть оператора станет «пропуском» к получению электронных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома, а также ко всему спектру современных цифровых услуг, предоставляемых на российском и мировом рынке: электронная коммерция, онлайн банки, видео и аудио контенты и сервисы.

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