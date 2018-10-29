Матиос перевел деньги «Украсинкой ассоциации владельцев оружия»

Главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос стал членом «Украинской ассоциации владельцев оружия»

Об этом Матиос сообщил сегодня утром на своей странице в Facebook, передает

«Об оружии. Я, Матиос Анатолий Васильевич, в пятницу (26 октября — «ДС») пополнил ряды «Украинской ассоциации владельцев оружия», — написал он.

Матиос также опубликовал фото чека о «добровольном взносе» в размере 300 грн. «Подробности чуть позже», — добавил главный военный прокурор.

Отметим, ранее Анатолий Матиос неоднократно выступал за легализацию огнестрельного оружия среди населения.

Легализацию короткоствольного огнестрельного оружия в Украине поддерживает и генпрокурор Юрий Луценко.

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