Матиос перевел деньги «Украсинкой ассоциации владельцев оружия»

Главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос стал членом «Украинской ассоциации владельцев оружия»
Об этом Матиос сообщил сегодня утром на своей странице в Facebook, передает
«Об оружии. Я, Матиос Анатолий Васильевич, в пятницу (26 октября — «ДС») пополнил ряды «Украинской ассоциации владельцев оружия», — написал он.
Матиос также опубликовал фото чека о «добровольном взносе» в размере 300 грн. «Подробности чуть позже», — добавил главный военный прокурор.
Отметим, ранее Анатолий Матиос неоднократно выступал за легализацию огнестрельного оружия среди населения.
Легализацию короткоствольного огнестрельного оружия в Украине поддерживает и генпрокурор Юрий Луценко.
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