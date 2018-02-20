Матиос: Украина станет «полигоном испытаний» миротворческих, дипломатических или других форм улаживания военных конфликтов в центре Европы

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина»

Украина станет «полигоном испытаний» миротворческих или дипломатических, или других форм улаживания военных конфликтов в центре Европы. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в программе «Бацман» на телеканале «112 Украина».

«Мы видели сегодня подписания президентом закона о мерах по деоккупации Донбасса, там четко прописано, что Россия является агрессором. Это скорее политический закон с политическими последствиями, потому что, должен сказать некоторые вещи и переживания. Украина снова и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических, или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы», — сказал он.

Он подчеркнул, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран.

«Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент, а он предполагается в количестве не менее чем сторона конфликта — 30-35 тысяч военных разных стран, в первую очередь не тех, кто является участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстратерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону», — добавил он.

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Во вторник, 20 февраля, президент Петр Порошенко на заседании Военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса. Верховная Рада приняла этот закон 18 января.

Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.

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