Маркетплейс китайских товаров в Одноклассниках вышел на рынок Казахстана — RETAIL & LOYALTY специализированный журнал о рознице и инновациях

Онлайн-маркетплейс товаров из Китая в социальной сети Одноклассники полноценно запустился в Казахстане.

Теперь 2,5 млн пользователей соцсети в Казахстане смогут выбрать из более чем 30 млн наименований интернет-магазина, оплатить заказ в тенге и получить его в кратчайшие сроки.

Благодаря партнерству ОК с КазПочтой для пользователей из Казахстана станут доступны трекинг (отслеживание маршрута) покупки и быстрая доставка до 13 дней. Доставка будет бесплатной и работает по всей стране. Ранее пользователи из Казахстана оплачивали товары по ценам в рублях и не могли отслеживать свои заказы.

Интернет-магазин в ОК позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте. Основная особенность e-commerce платформы – интеграция пользовательского контента (UGC): покупатели смогут рассмотреть и оценить товары с помощью видео и фотообзоров, а также делиться информацией о товарах с друзьями в соцсети и рекомендовать их своим близким.

Одноклассники стали первой социальной сетью в России, запустившей на своей платформе полноценный маркетплейс. Интернет-магазин ОК работает в формате flash sales, то есть быстрых распродаж наиболее популярных товаров, и доступен на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию, мобильные приложения ОК. В маркетплейсе также есть поиск и расширенная навигация по категориям товаров.

Все покупки пользователей полностью защищены. Оплата совершается привязанной к аккаунту в ОК банковской картой, при этом социальная сеть возвращает деньги, если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю. При этом в течение трех часов после заказа покупатель может его отменить. Интернет-магазин интегрирован с круглосуточной службой поддержки ОК, которая помогает решать вопросы, связанные с покупкой, возвратом, доставкой, качеством товара.

В 2017 году денежный объем рынка электронной коммерции в мире составил более 2,3 трлн долларов США, то есть каждый десятый товар продавали онлайн. Объем рынка в мире растет в среднем на 20% в год. Это одна из самых динамично и быстро развивающихся отраслей. Ключевыми странами в мире с развитым рынком e-commerce являются Китай, США, Великобритания, Япония, Германия, Россия.

Казахстан сейчас занимает меньше 1% на глобальном рынке. Если в мире в среднем электронная коммерция занимает около 10% от розничной торговли, то в Казахстане только 2,6%. В 2016 году объем рынка составил 180 млрд тенге, к 2020 году этот показатель, по оценке Казпочты, достигнет 360–400 млрд тенге, объем доставленных посылок при этом вырастет в 4 раза. В 2016 году казахстанцам доставили 15 млн посылок, к 2020 году будет доставлено более 60 млн посылок.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники, комментирует: «Наш выход на рынок Казахстана и интеграция с КазПочтой — знаковый этап для развития соцсети. ОК делает доступным свои сервисы не только пользователям из России, но и зарубежных стран. Рад, что жители Казахстана смогут первыми оценить все преимущества покупок на платформе соцсети: от выбора товара до размещения заказа и оплат, не выходя за пределы ОК. Магазин будет полноценно интегрирован в нашу социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, а также делиться отзывами о товарах».

Азат Машабаев, советник председателя правления Казпочты, добавляет: «Для сокращения сроков и качества доставки товаров Казпочта активно внедряет цифровые технологии, в том числе и в вопросах взаимодействия с интернет-магазинами. Покупатель, в свою очередь, имеет возможность полностью контролировать процесс доставки благодаря СМС-уведомлениям, телеграм-боту и мобильному приложению post.kz. Мы также продолжаем активно развивать нашу сеть доставки, с тем чтобы наши отделения и пункты выдачи заказов были в шаговой доступности для клиента, в пределах одного километра».

Источник: Одноклассники





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