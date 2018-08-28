«Мало Крыма! Нам нужен Донбасс!» Российский писатель сделал скандальное заявление

Лидер партии «Другая Россия» и один из идеологов так называемой русской весны Эдуард Лимонов заявил, что России уже мало Крыма, который был аннексирован в 2014 году.

Соответствующее утверждение прозвучало в программе «вДудь» российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Писатель убежден, что нужно захватить Восток Украины.

«Сейчас эпоха опять перевернулась, нам мало Путина, мало Крыма, нам нужен Северный Казахстан, нам нужен Донбасс целиком!» — отметил он.

Также Лимонов добавил, что президент РФ Владимир Путин благодаря «Крым наш» останется в сердцах русского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела Украины и других стран, поскольку «не использует таких методов».





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