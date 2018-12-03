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МИД Украины прокомментировал «российский» Севастополь в Книге рекордов Гиннесса — Деловая столица

Политика 03 Дек 2018
МИД Украины прокомментировал «российский» Севастополь в Книге рекордов Гиннесса — Деловая столица
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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ситуацию с «российским Севастополем» в Книге рекордов Гиннеса

Спикер МИД Екатерина Зеленко написала, что ведомство уже ведет работу над исправлением неправильного обозначения, передает «ДС» со ссылкой на Twitter Зеленко.

«Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными», — сообщила она.

Напомним, ранее стало известно, что в сертификате Книги рекордов Гиннесса от 26 мая о мировом рекорде, выданном россиянину Александру Бендикову в мае 2018 года, указано, что оккупированный украинский Севастополь является территорией России.

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