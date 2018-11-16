МВФ «присоединил» Крым и Севастополь к России

Международный валютный фонд в отчете Regional Economic Outlook. Europe учел данные по аннексированным Крыму и Севастополю в составе общероссийских экономических показателей
При этом на карте Крым обозначен украинской территорией, сообщает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.
Тем не менее в подписи к инфографике указано, что статистические данные Крыма и Севастополя отнесены к данным РФ.
Признание государственной принадлежности какой-либо территории на деловом уровне считается примером «общемировой практики», когда бизнес противоречит политическим позициям, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
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В пресс-службе МВФ оперативно не ответили на вопросы российского издания о причинах включения Крыма и Севастополя в обзор российской экономики. Результатом такого шага может стать негативная реакция Украины, предполагают эксперты.
Ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала NewsOne из-за карты Украины без Крыма.
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