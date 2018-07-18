Луценко хочет для «обидчиков» Шабунина жесткого наказания

Генпрокурор Юрий Луценко поручил открыть уголовное производство из-за обливания зеленкой главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина

Об этом он заявил в Facebook, передает «ДС».

«Поручил столичной прокуратуре пересмотреть квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство», — написал он.

Глава ГПУ выразил возмущение подобными поступками.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья и имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — добавил он.

В комментариях под постом генпрокурора пользователи обращали внимание и на другие правонарушения, в том числе со стороны полицейских.

«Там были копы, которые никак не реагировали на эти признаки правонарушения. То есть совершили действия, которые также имеют признаки. Реакция прокуратуры на действия полицейских какая будет?» — спрашивает в своем комментарии пользователь Родион Шовкошитный.

«А использовать коррупционные деньги для проплаты таких акций — это не преступление? Может, и за это стоит взяться?» — предлагает Василий Юркив.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, что случилось во время митинга под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Шабунин получил химический ожог после того, как протестующие облили его зеленкой возле САП.

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