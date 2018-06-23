Линкявичюс раскритиковал четырехчасовые очереди на КПП «Станица Луганская»

Длинные очереди на КПП «Станица Луганская» являются абсолютно негуманными и неприемлемыми, людям приходится ждать по 4 часа

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает «ДС».

«На контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская», что на линии соприкосновения. Единственном действующем в регионе — в нарушение минских соглашений. Люди выстаивают 4-часовые очереди в жару — это негуманно и неприемлемо», — написал он.

Кроме того, он поблагодарил СБУ и представителей Луганской ОВГА за профессионализм во время его визита.

«У нас появились новые впечатления и свежие факты из первых уст о реальной ситуации на месте. Литва поддерживает своих близких союзников», — написал министр.

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