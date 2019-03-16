Латвийские женщины знают свое место — Бизнес & Балтия. Латвия

В мировом масштабе женщинам предстоит еще многое сделать, чтобы добиться равноправия с мужчинами. Но только не в Латвии. Если верить исследователям, наши дамы свое место под солнцем уже выбили.

Марш за выбор

Неделю назад, 8 марта, в Международный женский день, в Риге прошел Марш женской солидарности под лозунгом «Выбор и свобода».

Участницы марша пытались таким образом привлечь внимание латвийских законодателей к актуальным, по их мнению, проблемам, которые были представлены в виде риторических вопросов. А именно: является ли выбор стать должностным лицом выбором ежедневно сталкиваться с унижающими комментариями, выбор вступить в брак — выбором никогда не говорить «нет», выбор громко высказываться о важных для себя вещах — выбором быть атакованными представителями противоположных точек зрения?

Конечно, активистки могли бы выражать свои мысли менее сумбурно, но общий посыл ясен: женщин обижают по половому признаку. Во многом в мире так оно и есть, но в Латвии ситуация несколько иная. Сказать, что слабый пол у нас забит и унижен, было бы большим преувеличением. И это мнение не обывателя, но ученых исследователей.

Что нового за десять лет

Буквально за неделю до судьбоносного марша Всемирный банк, возглавляемый женщиной, кстати, опубликовал свое исследование под названием «Женщины, бизнес и закон — 2019». В работе были изучены многие аспекты равноправия, но особое внимание уделялось экономическим свободам.

Эксперты банка оценили, насколько законодательство разных стран учитывает принципы гендерного равенства по восьми показателям, которые отражают взаимоотношения женщин с законами (о свободе перемещения, работы и заработка, супружеских отношениях и детях, управлении активами и пенсионном обеспечении).

При составлении рейтинга аналитики опирались на законодательные базы 187 стран мира, изучая, какие в них были внесены изменения за последнее десятилетия и насколько они затронули права женщин.

Брать от жизни по полной

Мировая экономика дает женщинам только три четверти прав, аналогичных мужским, во всех основных сферах деятельности, пришли к выводу исследователи ВБ. Но только не в Латвии. Наша страна особая — слабый пол берет от жизни все.

Как подсчитал Всемирный банк, шесть мировых экономик — Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция — набрали по 100 баллов (то есть у женщин в этих странах стопроцентный уровень равенства с мужчинами), значительно улучшив свой результат десятилетней давности.

«Высокие баллы со средним глобальным показателем 93,54 набрали страны ОЭСР с высоким доходом, за ними следуют страны Европы и Центральной Азии (84,70), Латинская Америка и Карибский бассейн (79,09), Восточная Азия и Тихий океан (70,73). В странах Африки, к югу от Сахары, средний показатель по региону составляет 69,63, а средняя оценка по Южной Азии — 58,36. Экономики Ближнего Востока и Северной Африки имеют самый низкий средний балл — 47,37. С 2009 года большинство стран улучшили свои показатели в рейтинге, приняв законы о сексуальных домогательствах или запретив дискриминацию в доступе к кредитам, еще треть ведущих экономик сняла ограничения для женщин на работу в ночное время или на определенные виды работ», — комментирует это исследование российская газета «Коммерсант».

Хотя за последнее десятилетие многие страны достигли прогресса в юридическом гендерном равенстве, общий мировой балл в рейтинге Всемирного банка составил только 74,71 из 100.

Литва и Эстония отстают

Латвия, как уже было сказано выше, по всем восьми изученным параметрам получила максимальные 100 баллов.

Эстония, набрав 97,5 балла, оказалась во второй группе стран, где женщины, можно сказать, почти равноправны с мужчинами. В этой стране неравноправие обнаружилось в вопросах брака (80).

У Литвы — 93,75 балла. Здесь неравенство найдено в вопросах получения пенсий (50). Возможно, все дело в том, что в Литве мужчины выходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев, женщины в — 62 года и 8 месяцев. То есть, имеет место быть пусть и выгодное женщинам, но все же неравенство. В Латвии сейчас пенсионный возраст для обоих полов составляет 63 года и 6 месяцев.

Россию обидели

Естественно, страны Балтии в этом рейтинге Всемирного банка находятся выше всех среди других республик бывшего СССР. Как ни странно, сразу после прибалтийских дам самыми свободными оказались молдаванки — 84,38. Далее идет Армения с 83,13 балла, за ней следуют Таджикистан (81,88 балла), Грузия (79,38 балла), Азербайджан, Белоруссия и Украина (все по 78,75 балла). Киргизия и Казахстан получили 76,88 и 75,63 балла соответственно.

Россия в рейтинге Всемирного банка набрала 73,13 балла, оказавшись между Марокко (73,13) и Угандой (73,13). Страна ожидаемо получила 100 баллов в сфере свободы перемещения женщин и управления собственностью. По 80 баллов заработали регулирование супружества и рождения детей. Далее идут открытие бизнеса и выход на пенсию (по 75 баллов), выход на работу (50 баллов) и зарплата (25 баллов).

В России, впрочем, оценкой Всемирного банка недовольны. Там указывают, что в РФ не существует законодательной дискриминации женщин в семейном праве. Кроме того, в России также не существует норм, устанавливающих неравную оплату труда по гендерному признаку, так что в этой сфере неравенством можно было бы считать только наличие списка профессий, запрещенных для женщин.

Меньше России среди бывших советских республик набрал только Узбекистан, расположившийся на 127-й строчке рейтинга с результатом 70,63 балла из максимальных 100.

Внизу рейтинга Всемирного банка оказались мусульманские страны Ближнего Востока и Африки — Катар (32,5), Иран (31,25), Судан (29,38), ОАЭ (29,38), Саудовская Аравия (25,63).

Почётное место

Высокое место в деле достижения равноправия полов Латвия заняла и в недавнем (декабрь 2018 года) исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ), изучившем ситуацию в 149 странах. Индекс гендерного равенства рассчитывался по 14 показателям положения мужчин и женщин в четырех ключевых областях: экономические возможности, участие в политической жизни, доступность образования и здоровье и продолжительность жизни.

Латвия оказалась на почетном 17-м месте в мире, между Канадой и Болгарией, выше всех среди республик бывшего СССР. Страна закрыла 76% гендерного неравенства.

Литва — на 24-м месте. Беларусь — на 28-м. Эстония — на 33-м. Считающих себя крайне прогрессивными эстонцев подводит слишком большая разница в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Казахстан занял 60-е место, Украина — 65-е.

Россия заняла в этом рейтинге гендерного неравенства 75-е место. Ее соседями стали Доминиканская Республика (74-е место) и Кения (76-е), а выше оказались Таиланд (73-е), Кабо-Верде (72-е), Гондурас (68-е), Венесуэла (64-е).

На первом месте индекса, как и последние 10 лет, оказалась Исландия — стране удалось закрыть свыше 85,8% общего гендерного разрыва. Среди остальных стран в двадцатке лидеров — Норвегия (2-е место, 83,5%), Швеция (3-е, 82,2%), Финляндия (4-е, 82,1%), Франция (12-е, 77,9%), Германия (14-е, 77,6%), Великобритания (15-е, 77,4%), Канада (16-е, 75,5%) и Южная Африка (19-е, 75,5%).

Григорий АНТОНОВ.

«Мировая экономика дает женщинам только три четверти прав, аналогичных мужским, во всех основных сферах деятельности. Но только не в Латвии. Наша страна особая — слабый пол берет от жизни все».

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