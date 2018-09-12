Лавров объяснил образ «России-злодейки» в сознании американцев

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился своим мнением о том, откуда в сознании многих американцев появилась идея об агрессивной и злой России.

Мыслями об этом глава российского МИД поделился на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума.

Так, по мнению Сергея Лаврова, все началось с Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Вашингтон искусственно сделал из него главного подозреваемого в деле о «вмешательстве» России в американские выборы. Несмотря на то, что дело, образно говоря, замялось, и было объявлено, что Манафорт якобы работал на украинское правительство, образ «России-злодейки» все же уже сформировался.

Также Сергей Лавров посетовал, что Демократическая партия США все еще не может успокоиться из-за того, что проиграла американские выборы 2016 года. Представители партии ищут виновных где угодно, но не в США, что, по мнению российского министра иностранных дела, является ошибкой.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что глава российского МИД поделился, какими Соединенные Штаты Америки хочет видеть российское правительство. По словам Сергея Лаврова, было бы неплохо видеть политику Вашингтона чуть более предсказуемой, нежели сегодня.

Фото: Fotodom.ru

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