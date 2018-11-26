Курс доллара подскочил на межбанке и наличном «черном рынке» – эксперт

Курс доллара днем в понедельник, 26 ноября, отреагировал ростом на обострение ситуации в Азовском море. В частности, вырос как курс продажи, так и покупки, как на безналичном межбанковском рынке, так и на «черном рынке» наличной валюты.

Об этом в комментарии НВ Бизнес сказал Юрий Нетесанный, партнер консалтинговой компании Atlant Finance.

«Да, присутствует нервозность на рынке, так как сейчас никто не понимает, какая будет ситуация в будущем. Участники межбанковского валютного рынка реагируют на возможное введение военного положения. Из-за этого риски возрастают, и компании, у которых есть гривня, они с удовольствием ее меняют на доллары, покупая валюты больше, чем обычно», – сказал эксперт.

По прогнозу Atlant Finance, курс удержится в прогнозируемом коридоре 27,7-28,2 грн/$, возможно, может быть скорректирован в районе 28-28,5 грн/$ с учетом нервозности рынка.

«Скорее всего, если эта нервозность будет снята, то курс вернется в прогнозируемые коридоры и останется таким до конца недели», – прогнозирует Нетесанный.

Он отмечает, что на рынке спред выгоды между покупкой и продажей значительно вырос, и уже достигает 1 грн: те, у кого есть валюта, пытаются продать ее подороже.»На рынке сейчас немного хаос, все ожидают заседания Верховной Рады», – отмечает эксперт.

Что касается объемов торгов, то они выросли также. Однако большее влияние на это, по словам Нетесанного, оказало то, что в прошлый четверг в США был выходным, и сегодня на межбанк попадет валюта экспортеров, которые получили выручку в четверг и в пятницу и теперь должны ее обязательно продать.

В случае, если Верховная Рада все же одобрит введение военного положения, эксперт не ожидает резких скачков курса.

«Скорее всего, рынок эти ограничения воспримет позитивно, и значительных курсовых колебаний ожидать не стоит. Более того, я думаю, что в районе 28,5 грн/$ межбанк начнет продавать валюту, тем самым стабилизируя ситуацию на валютном рынке», – прогнозирует эксперт Atlant Finance.

Что касается ситуации на черном наличном рынке, то там курс несколько выше, чем на межбанке и в официальных обменных пунктах, говорит Нетесанный.

Так, по данным специализированного сайта Минфин, на черном наличном рынке доллары готовы купить по курсу от 28,30 грн/$ до 28,50 грн/$. В то же время курс продажи заметно выше, и начинается от 28,5 грн/$ и доходит даже до 29 грн/$.

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