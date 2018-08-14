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Курс доллара летит в «пропасть»: Нацбанк объявил об аукционе из валютных резервов

Курс валют 14 Авг 2018
Курс доллара летит в «пропасть»: Нацбанк объявил об аукционе из валютных резервов
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Доллары и гривни / Reuters

Во вторник, 14 августа, курс украинской валюты по отношению к американской на межбанковском рынке, установился на уровне 27,42-27,46

 гривны за доллар США.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 13.30, курс евро по отношению к гривне колеблется в пределах 31,22-31,26 гривны; аналогичный курс российского рубля − 0,4102-0,4110 гривны.

Кроме того, известно, что Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона по продаже 100 млн долларов из валютных резервов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал украинцам, как и в чем стоит хранить сбережения. 



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Нацбанк установил курсы валют на 14 августа →



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