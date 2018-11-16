Курс валют на конец года: украинцам объяснили, каких финансовых «скачков» стоит остерегаться

Финансовые аналитики поделились с украинцами прогнозом курса доллара на ближайшее время.

доллары

Об этом пишут СМИ со ссылкой на соответствующее сообщение старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

«На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно 27,6 грн/$, а наличный доллар в банках — до 27,7/27,9 грн/$», — прогнозирует эксперт.

Обмен валют

Эксперт обращает внимание, что на прошлой неделе курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,5%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,905/27,925 к 27,760/27,780 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,84/28,09 до 27,76/28,02 (-0,3%). При этом спред между средней продажею и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

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Поскольку уровень ВВП Украины в третьем квартале этого года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, этот показатель продолжил тенденцию устойчивого экономического роста уже 11-й квартал подряд.

Не последнее значение в факторах влияния на курс валют в Украине имеют заграничные переводы, которые массово присылают домой украинские заробитчане. В Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, поскольку сократится и количество трудовых мигрантов в Польше.

Заробитчане

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019 году в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на пятницу, 16 ноября.

Ранее Знай.uа писал о том, что в Украине курс европейской валюты потихоньку падает.

Также Знай.uа сообщал, что международные резервы Национального банка Украины в октябре выросли на $99 млн до $16,737 млрд, а на начале ноября благодаря размещению еврооблигаций Министерством финансов достигли $18,069 млрд.

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