Кто кого «кормил» все эти годы: Украина Россию или Россия Украину?

Кто кого «кормил» все эти годы: Украина Россию или Россия Украину?

После всех событий, которые прошли за последние годы в отношениях между Украиной и Россией, тема о том, кто кого «кормил» и «кормит», довольно таки популярна в украинской и российской информационной среде. Как не сложно догадаться, в российских СМИ пишут, что Россия все эти двадцать семь лет «кормила» Украину, а в украинских СМИ все наоборот. Кто же прав? Давайте обратимся к цифрам и фактам.

Есть данные Госстата Украины об экспорте-импорте Украины и России, начиная с 1996 года. Эти расчеты ведутся в долларах США и показывают, сколько же товаров Украина продала в Россию и сколько купила в России. За период с 1996 по 2017 год Украина продала России товаров на 253 млрд долл., а купила в России товаров на сумму 378 млрд долл. Получается, что Украина заплатила России на 124 млрд долл. больше, чем получила от России. Получается, что Украина «кормила» Россию.

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А как же миф о «дешевом газе», который Россия поставляла в Украину? Это действительно миф. До 2006 года действительно Россия поставляла газ в Украину по низкой цене, но тогда и на мировом рынке цены на природный газ был низкими. Но когда цена на нефть в мире выросла, а вместе с ней и цены на газ, Россия стала поставлять в Украину природный газ по очень высоким ценам. Никогда Россия не продавала Украине газ по ценам ниже себестоимости. Поэтому все эти разговоры в российских СМИ об «убытках России в 200 млрд долл. от дешевого газа в Украину» — обычный фейк. Все как раз наоборот. Во многом Украина дотировала и финансировала экономику России. И сейчас это продолжается. За первое полугодие 2018 года Украина продала России товаров на сумму 1,8 млрд долл., а купила в России товаров на сумму 3,8 млрд долл. Таким образом, можно сказать, что Украина дотировала экономику России в этом году на 2 млрд долл. И это несмотря на всю антироссийскую истерию в Украине.

Понятно, что России обидно, что дотация ее экономики за счет Украины уменьшилась. Если бы уровень товарооборота Украина-Россия за период 2014-2017 годов был бы на уровне 2013 года, то Украина дополнительно получила бы экспортной выручки от поставки товаров в Россию 38 млрд долл. Это потери экспорта Украины от разрыва торговых связей с Россией. При этом Россия потеряла от разрыва торговых связей с Украиной 60 млрд долл. Именно на такую сумму уменьшился импорт товаров из России в Украину.

Возникает вопрос: где Украина берет валюту, чтобы дотировать экономику России? Частично за счет продажи металла и зерна в страны Азии и Африки. Наша торговля с Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, Ираком, Индией всегда профицитная. В данной ситуации именно эти страны дотируют Украину за счет того, что покупают украинские товары. Но этой валюты мало, и поэтому приходится тратить валюту на закупку товаров из России за счет той валюты, которая поступила в Украину в виде зарубежных инвестиций, зарубежных кредитов и денег гастарбайтеров. Но и это спасает частично. За всю историю было несколько прецедентов, когда Украине приходилось в авральном порядке брать деньги в долг в зарубежных компаниях и организациях, чтобы рассчитаться за импортный газ, который купили в России, и который считался «очень дешевым». Поэтому, когда говорят, что украинская власть набрала зарубежных долгов «как дурень махорки», это действительно правда. Ибо часть этих долгов, начиная со времен Кучмы, ушла на оплату импорта российского газа.

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Делаем вывод. Украина должна торговать с Россией, и не только с Россией. Экономике Украины нужен природный газ, нефть и нефтепродукты, и купить их можно в России, или можно покупать российский газ через ЕС, а российский бензин через Белоруссию. В любом случае Украине на данный момент сложно добиться профицита по внешней торговле с Россией. Можно только частично уменьшить дефицит, за счет увеличения экспорта из Украины в Россию. Но этого как раз не очень хочет Россия, а правительство Владимира Гройсмана помогает России закрывать российский рынок для украинских товаров. Поэтому падение экспорта из Украины в Россию за последние годы это обоюдная «заслуга» руководства России и Украины.

Можно ли восстановить нормальные торговые отношения с Россией? Все возможно, но пока маловероятно. И понятно, что нужно не просто восстановить внешнюю торговлю Украины и России, но и сделать ее более выгодной для Украины, чтобы дотирование экономики России за счет Украины было минимальным. Внешняя торговля должна быть взаимовыгодная, а сейчас и раньше она была выгодна больше России. Вот такая получилась картина в нашей внешней торговле и по разговорам на тему «кто кого кормит».

P.S. Сейчас эта тема не модна, но для информации. За весь период существования Украины инвестиции из России в экономику Украины составили 4,5 млрд долл. Мало. Но, скорее всего, скоро и их не будет, так как политика правительства Украины в отношении российских инвесторов носит очень агрессивный характер.

Александр Охрименко

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