«Крымский титан» отравил сульфатами почву на Херсонщине (ДОКУМЕНТ)

В Херсонской области в пробах, взятых в почве возле скважины с питьевой водой, обнаружили повышенное содержание сульфата

Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции Украины в Херсонской области на запрос Крым.Реалии, передает «ДС».

По информации Госэкоиспекции, 31 августа 2018 года специалисты взяли пробы грунта в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием предприятия «Крымский титан» на состояние грунта в районе Преображенского сельского совета Каланчакского района и Первоконстантиновского сельского совета Чаплынского района, а также возле пунктов пропуска «Чаплынка» и «Каланчак».

Как следует из ответа на запрос, пробы показали, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета и возле пункта пропуска «Каланчак» содержание сульфатов в грунте превышено по сравнению с прошлыми годами.

Также в ведомстве сообщили, что 5 сентября специалисты взяли пробы грунта в селах Александровка, Преображенка и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета в Каланчакском районе, а также в селах Первоконстантиновка, Григорьевка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплынском районе.

В сравнении с пробами, взятыми 31 августа, содержание сульфатов увеличилось в селе Первоконстантиновка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), говорится в ответе ведомства.

В Госэкоиспекции добавили, что 12 сентября специалисты снова взяли пробы грунта в вышеупомянутых точках для дальнейших исследований.

Напомним, 24 августа жители Армянска рассказали о выбросе неизвестного вещества в атмосферу, из-за которого на крышах домов и предметах появился липкий налет ржавого цвета. Представитель оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов уточнил, что выброс произошел на местном заводе «Крымский титан», но убеждал жителей города, что опасности для их здоровья нет. «Вице-премьер» оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявлял, что причиной вредных выбросов в Армянске и его окрестностях стали жара и длительное отсутствие осадков, которые привели к испарению химических веществ из кислотонакопителей завода.

4 сентября оккупационные власти Крыма сообщили, что работу «Крымского титана» приостановят на две недели, а из Армянска вывезут детей.Жители Каланчака Херсонской области 4 сентября стали жаловаться на ухудшение самочувствия. Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста. Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту событий в оккупированном Россией Армянске, где произошел выброс химических веществ.

Следователи ГУ Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе считают, что Кремль мог вполне осознанно пойти на экологическую катастрофу в оккупированном Армянске, чтобы использовать это против Украины.

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