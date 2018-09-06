«Крымский титан» не прекратил работу, несмотря на обещания оккупантов, — губернатор

Завод «Крымский титан» в Армянске, где случились выбросы опасных для здоровья человека веществ, не остановлен, он продолжает работать

Облако с ядовитыми выбросами завода «Крымский Титан» . Фото: tsn.ua

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев в эфире «112 Украина», передает «ДС».

«Завод не закрыт, он работает. Мы вчера были там с министерской комиссией, просматривали кислотонакопитель, который, как указывали, что он якобы является причиной. В результате, на 99 % мы уверены, что это все таки выбросы от работы действующего предприятия «Титан», а не от кислотного накопителя, который от «Титана» находится в 43 километрах и восточнее,» — заявил он.

Кроме того, он уточнил, что выбросы не прекращаются. «Люди, которые оттуда выезжают на КППВ рассказывают и в целом, — то там ситуация действительно серьезная, выбросы не останавливаются, продолжаются, ночью особенно это хорошо прослеживается. В людей у домах быстро окисляются металлические предметы, ржавеют. Люди плохо себя чувствуют, — рвота, тошнота. Симптомы от кислотного отравления,» — отметил он.

На данный момент ведется круглосуточный мониториг воздуха, ведется контроль за превышением содержания кислот в атмосфере.

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