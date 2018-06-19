Крутая тачка: Что за «Козак-5» получили украинские саперы

Несколько дней назад НПО «Практика» вручила восемь новых пиротехнических машин для службы разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Эти автомобили является специализированной модификацией бронированного автомобиля «Козак-5». Он разработан для нужд ГСЧС Украины и предназначен для транспортировки неразорвавшихся мин и самодельных взрывных устройств, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.
Саперам во время войны в Донбассе приходится иметь дело с различными типами взрывных устройств. Это и противотанковые мины, и фугасы, и самодельные взрывные устройства, и так называемые «растяжки» с ручных гранат, а также снаряды ствольных видов оружия, которые по определенным причинам не разорвались. К последним относятся как снаряды реактивной артиллерии (даже «сигары» «Града» или «Урагана» бывает не разрываются), так и минометные и гранатометные снаряды различного калибра.
Неразорвавшиеся снаряды проще выявлять, чем мины, потому что они преимущественно лежат на поверхности, но труднее утилизировать, так как снаряд, который прошел через канал ствола, считается приведенным в боевое состояние и может взорваться в любой момент. Такие снаряды обычно нейтрализуются путем подрыва непосредственно на месте их обнаружения.
Однако, бывают ситуации, когда это по каким-то причинам невозможно сделать, поэтому их нужно вывезти в безопасное место и обезвредить там. Собственно, для этого и предназначены вышеупомянутые спецавтомобили.
Итак, давайте попробуем разобраться — что же такое «Козак-5» и какие у него перспективы.
Бронеавтомобиль «Козак-5» был специально разработан для нужд полиции и подразделений специальных операций типа КОРД, и имеет широкий спектр применения. Это и перевозки личного состава, и «прикрытие броней» во время перестрелок, и штурм зданий (для этого оборудуется лестницей), и транспортировка неразорвавшихся взрывных устройств, и медико-санитарные функции.
«Козак-5» построен на шасси автомобиля Ford F-550 4 × 4, специально модифицированного под строительство бронеавтомобиля компанией Ford Motor Company. В рамках модификации была усилена передняя ось, тормоза и элементы подвески заменены на более прочные, установлены большие колеса 335/80 R20 и заменены пары зубчатых передач в мостах.
Впервые «Козак-5» был представлен на Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность-2016» в разведывательной и транспортной модификациях. В том же году бронеавтомобиль прошел тестовый заезд на полигоне ВДВ Вооруженных сил Украины и сейчас находится на вооружении как ВСУ, так и спецподразделений МВД и ГСЧС.
Этот бронеавтомобиль имеет вес 10 тонн, количество посадочных мест до 8 человек. Габариты его при этом составляют: 5,38 м в длину, 2,36 м в ширину и 2,32 м в высоту по крыше. Также он оборудован баллистической броней ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2).
«Козак-5» оборудован дизельным двигателем Ford объемом 5,9 л. с мощностью 390 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 997 Нм. При этом автомобиль имеет колесную формулу 4х4, механическую коробку передач Ford TorqShift с количеством скоростей: 6 + 1. Топливный бак позволяет иметь запас хода по шоссе 1000 км.
Что касается пиротехнической версии «Козак-5», то она не сильно отличается от базовой. Точнее, отличается только внутренним оснащением кузова учитывая специфику использования.
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