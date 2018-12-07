»Космос закончился»: Гройсман пообещал резко снизить зарплаты топ-чиновников — Обозреватель

Кабинет министров пересмотрит зарплаты руководителей государственных предприятий после того, как действие нынешних контрактов закончится.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Премьер подчеркнул, что правительство существенно ограничило суммы премий, которые назначает себе топ-менеджмент таких предприятий.

«Все те контракты всех высокооплачиваемых руководителей государственных компаний, которые завершаются, будут пересматриваться на новых условиях с нормальными зарплатами, а не космическими. Я ни одного контракта с космическими зарплатами не подпишу. То есть сейчас они завершаются и мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные заработные платы. Космос для них закончился», — заявил премьер-министр.

Комментарии.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.

Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это «перегибом», однако позже в Наблюдательном совете «Нафтогаза» заявили, что не намерены пересматривать данное решение.





Источник