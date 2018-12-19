Кормак О’Града: Истинную историю голода учёные выяснят, когда на них перестанут давить политики — Украина.ру

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ирландский профессор Emeritus University College Кормак О’Града, автор книг «Голод: краткая история» (2009), «Есть людей неправильно» (2015) и других трудов.

— Что заставило Вас заняться феноменом голода?

— «Заставило», возможно, не совсем подходящее слово: это было в первую очередь академическое желание. Всё, что я делал в юности (например, моё участие в политических движениях), не имело к этому феномену ни малейшего отношения.

В конце 1960-х — начале 1970-х меня интересовали в основном вопросы экономики, а не истории: сначала — в Ирландии, а затем — и в США. И, конечно, вследствие отсутствия у меня формального исторического образования, как в старшей школе, так и несколькими годами позже, я полагал, что тема Великого Голода в Ирландии была бы для меня слишком сложной для изучения. Однако в 1980-е я начал заниматься этой темой, рассматривать её отдельные аспекты, и моя работа по Ирландии переросла в интерес к проблеме голода по всему миру. Вплоть до конца 1990-х все мои исследовательские работы касались исключительно Ирландии, и этот период моей академической жизни увенчался книгой «Чёрный 1847-й и то, что за ним стояло» (Принстон, 1999). Однако меня также всегда интересовало и то, как исследование проблемы голода в других странах может поспособствовать более глубокому пониманию причин этого феномена в Ирландии. Тут я, конечно, не имею в виду, что все они одинаковые! Одесские крестьяне: Будет новый Голодомор — Dumskaya.net

Так, я написал ряд работ о голоде в Индии, Франции и Финляндии. В 2000-е же годы я начал писать о всемирной истории голода. Книга «Демография голода» под редакцией Тима Дайсона появилась в 2002 году. Ещё две книги были выпущены в Принстоне — «Голод: краткая история» (2009) и «Когда люди едят, это неправильно: эссе по истории и будущему проблемы голода» (2015) (игра слов с английского eating people, название книги можно также перевести как «Есть людей — неправильно». — Прим. перев.), последовал и ряд статей.

Я также поучаствовал в работе над некоторыми энциклопедическими изданиями по данной теме в Европе. Последнее по хронологии — «Голод в Европе» (Кембридж, 2017), которое было написано в соавторстве с Гвидо Альфани из Университета Боккони в Милане.

— Можете ли Вы, основываясь на своих исследованиях, сказать, в чём заключаются основные причины голода?

— Я бы сказал, что голод, как правило, является результатом взаимодействия двух факторов: экономической отсталости и ошибок в администрировании. Значимость того или иного фактора может различаться в каждом конкретном случае. Сегодня мы склоняемся к мысли о том, что возникновение голода, скажем, во Франции 17-го века или в Китае или Индии 19-го века было следствием того, что люди в этих странах едва выживали и в сытые годы. В то же время голод в СССР в 1930-е и голод в Китае в 1950-е были напрямую связаны с ошибками при принятии управленческих решений. Порошенко: Палата представителей Конгресса США признала голодомор геноцидом

Низкий уровень ВВП на душу населения в Китае в 1950-е годы и, как следствие, экономическая отсталость страны тоже сыграли свою роль в голоде, поскольку бедные слои населения оказались уязвимы перед лицом радикальных экономических мер, предпринятых руководством Китая для преодоления кризиса. То же самое справедливо и для Ирландии в 1840-е годы, когда урожайность картофельных полей снижалась год от года, и государственная власть допустила ряд критических ошибок, пытаясь повлиять на ситуацию.

— Насколько изучен голод на Украине в 1930-е годы с научной точки зрения? В наши дни приводятся различные оценки количества умерших в результате голода, и эти оценки достаточно сильно различаются. Украинские власти настаивают на том, что голод 1930-х должен быть признан актом геноцида украинского народа. Киев обвиняет Россию в этом геноциде (несмотря на то что в те годы Россия и Украина были частями одной страны, СССР). Как Вы думаете, насколько это справедливо? В конце концов, голод наблюдался не только на территории Украины, но и, например, в Поволжье. Нет ли в данном случае намеренной политизации вопроса?

— Проблема голода на Украине в 1930-е годы является настоящей «ручной гранатой» в политическом и эмоциональном смысле в отношениях Киева и Москвы. Между Россией и Украиной идёт настоящая медиавойна. И, возможно, двум странам стоит воспользоваться данным более века назад одним мудрым англоирландцем советом: «Ирландская история — это то, что должен помнить англичанин, и что ирландцу лучше забыть».

Стоит ли говорить, что этого голода в принципе не должно было случиться? В те годы СССР был страной со сравнительно развитой экономической системой, соответствовавшей мировым стандартам, хотя по нынешним временам мы бы посчитали это бедностью. Это был не Китай в 1950-е годы. Советская экономика должна была справиться с недостатком продовольствия, где бы он ни случился: на Украине ли, в Поволжье ли, или где бы то ни было ещё. То, что этого не произошло, является отражением как политических ошибок, так и «бессердечности» власти (мягко говоря).

Неблагоприятная погода также могла сыграть свою роль в событиях 1932-1933 года, хотя многие эксперты не согласны с этим, и проблема этого голода гораздо более сложна. Трагедия случилась по причине резкого увеличения закупок зерна властями у крестьян на Украине и в других местах. И, конечно, Украина пострадала больше других, непропорционально. Человеческая жизнь — всегда превыше всего, однако когда власти в Москве осознали масштаб катастрофы, они сделали слишком мало, чтобы спасти людей. «Взгляд»: Порошенко врет про Голодомор и активы СССР

Академический консенсус может быть достигнут лишь в том случае, если исследователи будут работать по этому вопросу без оказываемого на них политического давления со стороны властей как в России, так и на Украине, если им будут доступны все архивные материалы по данной теме. В настоящее время исследования идут тяжело, хоть и не без определённого успеха, несмотря на все политические разногласия между российскими и украинскими историками. Так, например, в наши дни с большей точностью можно назвать количество жертв голода на Украине, что позволит многим исследователям взглянуть на эту проблему под несколько другим углом.

— Проблема голода продолжает оставаться серьёзной для человечества и в наши дни. Есть ли у Вас решение для данной проблемы? Что нужно сделать на международном уровне, какие шаги следует предпринять, чтобы справиться с этой бедой?

— История показывает, что сделать это не так просто. Несмотря на то что в мирное время голод сейчас регистрируется значительно реже, чем раньше, он продолжает оставаться серьёзной проблемой в Чёрной Африке. В то же время количество людей, страдающих от голода, согласно данным ООН, уменьшается год от года даже там. Об этом же говорят и НКО, работающие в регионе: сегодня они предоставляют беднякам доступ к полезной пище, а не к еде как таковой. И это, безусловно, прогресс. Однако не стоит забывать и о проблеме глобального потепления, которая может свести все усилия на нет в перспективе нескольких десятилетий.

Для того чтобы избежать голода, мировая экономика должна соблюдать баланс производства и потребления пищи, а политические лидеры должны договориться об эффективных мерах по борьбе с глобальным потеплением, они также должны приложить все усилия по недопущению вооружённых конфликтов, которые приводят к голоду, как, например, в Сомали в 2011-2012 годах и в Йемене в наши дни. Хотя, конечно, сделать это будет довольно сложно.

P.S. Редакция издания Украина.ру благодарит за помощь в подготовке этого интервью руководителя международных программ Фонда «Историческая память» Олесю Орленко.

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